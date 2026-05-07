Адвоката — сообщника победителя «Танцев со звёздами» обвинили во взятке на 7 млн

По версии следствия, в 2024 году Карабанов убедил гендиректора некой государственной структуры, против которой расследовалось дело о хищениях при поставках для АО «Церн Калашников», что якобы может помочь ему уйти от ответственности. За свои услуги адвокат запросил 7 миллионов рублей. В ноябре 2024 года в здании адвокатской коллегии на Маросейке он получил 2 миллиона.