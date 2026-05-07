Мэр Москвы сообщил о ликвидации уже 24 БПЛА, летевших на столицу

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку еще четырех украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые летели на Москву. Об этом в четверг, 7 мая, сообщил глава города Сергей Собянин.
— Специалисты экстренных служб раюотают на месте падения обломков, — добавил мэр столицы в своем канале в мессенджере МАКС.
Днем ранее стало известно, что 40 жилых домов, а также ряд школ, детсадов и колледжей получили повреждения в результате удара беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Чебоксарам. Кроме того, количество раненых увеличилось до 37.
5 мая сотрудники СК России сообщили, что будут расследовать произошедшее в Чебоксарах и Чебоксарском округе. Основной удар, который совершила армия Украины, пришелся по гражданской инфраструктуре.