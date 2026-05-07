Волгоградец напал на пристава и предстанет перед судом

Мужчина пытался избежать выплаты долга, но вместо этого получил уголовное дело.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде завершили расследование дела о нападении на судебного пристава. Местный житель обвиняется в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на следком по региону.

По данным следствия, вечером 3 декабря 2025 года судебные приставы прибыли по адресу проживания волгоградца. Они хотели проверить его имущественное положение в рамках исполнительного производства по взысканию задолженности. Однако мужчина, отрицая наличие долга, закрыл входную дверь. Пристав попытался помешать ему. В ответ обвиняемый схватил представителя власти за руки и шею, после чего вытолкнул его в подъезд. При падении пристав получил телесные повреждения.

Теперь уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд. Там его рассмотрят по существу, и волгоградец ответит за свои действия.