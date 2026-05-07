ДТП парализовало МКАД

До этого в Новой Москве произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Авария произошла на Киевском шоссе. В результате столкновениях трех машин два человека получили травмы: прибывшие медики госпитализировали пострадавших. В настоящее время на месте массового столкновения работают оперативные службы города, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. О состоянии пострадавших в аварии не сообщается.