Подпольную лабораторию накрыли в Нижнем Новгороде

Установлено, что 37-летний житель Выксы организовал производство мефедрона в обычном гараже. Мужчина нашел незаконную подработку через мессенджер: он должен был синтезировать запрещенные вещества из прекурсоров, полученных через тайники. В ходе обыска правоохранители обнаружили оборудование, канистры с реактивами и более 3 кг готового наркотика.