Подпольную лабораторию накрыли в Нижнем Новгороде

Сотрудники ФСБ и полиции изъяли в гаражном массиве более 3 кг синтетических наркотиков, оборудование и химические реактивы.

Сотрудники УФСБ и полиции ликвидировали нарколабораторию в Нижегородском районе областного центра. Об этом сообщили в пресс-службах региональных силовых ведомств.

Установлено, что 37-летний житель Выксы организовал производство мефедрона в обычном гараже. Мужчина нашел незаконную подработку через мессенджер: он должен был синтезировать запрещенные вещества из прекурсоров, полученных через тайники. В ходе обыска правоохранители обнаружили оборудование, канистры с реактивами и более 3 кг готового наркотика.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за незаконное производство и сбыт наркотиков в особо крупном размере. По решению суда фигурант заключен под стражу, расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что нижегородские полицейские накрыли нарколабораторию в Ленинградской области.