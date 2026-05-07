Женщина попала под автобус на востоке Москвы

ДТП произошло возле дома 2А по Кусковской улице. Женщина пересекала территорию автобусной стоянки, когда на нее наехал водитель общественного транспорта. В результате она скончалась на месте.
В настоящее время на месте аварии находятся сотрудники Госавтоинспекции и следователи. Им предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.
Схожее ДТП ранее произошло на Севастопольском проспекте в столице. Там мотоциклист сбил девушку, переходившую дорогу на запрещающий сигнал светофора. Пострадавшую госпитализировали без сознания.