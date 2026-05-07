В Минске ночью горел маргариновый завод

Когда спасатели прибыли на место, снаружи признаков пожара не было. Во время разведки выяснилось, что на первом этаже четырехэтажного цеха рафинации загорелись трансформатор, трансформаторное масло и изоляция кабелей.
Площадь загорания составила 5 кв. м. Из здания самостоятельно вышли 12 работников предприятия. Пострадавших нет.
В МЧС сообщили, что технологический процесс не нарушен. Пожар ликвидировали спасатели. На месте работали 16 единиц техники МЧС, также проводилась тактическая вентиляция с использованием переносного дымососа.
