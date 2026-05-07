Воздушная тревога! Что известно о «Беспилотной опасности» в Прикамье 7 мая

7 мая 2026 года в 9:40 на территории Пермского края ввели режим «Беспилотная опасность». Местные жители начали получать уведомление через систему оповещения об экстренных ситуациях МЧС. Рассказываем, что известно об атаке БПЛА, какая обстановка сейчас в соседних регионах и что делать при введении режима если вы находитесь на улице. Подробнее читайте в материале сайта perm.aif.ru.
После объявления режима «Беспилотная опасность» на территории Пермского края Росавиация сообщила, что в пермском аэропорту ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Они необходимы для обеспечения безопасности полётов.
Согласно онлайн-табло «Большого Савино», на восемь часов задерживается рейс в Сочи: он должен был вылететь в 5:25, однако сейчас расчётное время отправления назначено на 13:20. Схожая ситуация возникла самолётами из Перми в Усинск, Москву и обратно. Рейсы задержали на несколько часов.
В 11:00 жителям Пермского края поступило уведомление о том, что в Перми ввели режим «Ковёр» радиусом 50 километров. Позже его объявили на территории Соликамска. Местные жители сообщали, что в разных районах города прозвучали сирены.
Ближе к 12:00 пермяков встревожила громкая сирена, вой которой постепенно усиливался. Помимо сирены из громкоговорителей звучало голосовое оповещение о воздушной тревоге. Жителям напомнили о правилах поведения и действиях в подобных ситуациях.
Соседние регионы.
Режим «Беспилотная опасность» объявлен в соседних с Пермским краем регионах — Удмуртии, Башкортостане, Свердловской области и ряде других субъектов.
Как сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов, в республике наблюдается массированная атака беспилотниками. Один из летательных аппаратов был сбит.
«По оперативным данным, пострадавших нет, разрушений нет. На месте работают все оперативные службы. Дополнительную информацию буду сообщать по мере поступления. Напоминаю, задача врага — посеять панику, но мы вместе. Не поддавайтесь на провокации и не распространяйте недостоверную информацию», — рассказал местных жителей Александр Бречалов.
Действуйте по инструкции.
В МКУ «ЕДДС города Перми» рассказали порядок действий при атаке БПЛА. Так, если вы находитесь дома, нельзя выходить на улицу. Нужно укрыться в помещении без окон (в ванной, туалете, коридоре или кладовой). Важно помнить, что пользоваться лифтом в таких ситуациях запрещено, необходимо держаться подальше от окон и дверей, не останавливаться на лестничной клетке.
В случае, если вы находитесь на улице, важно укрыться в цокольном этаже ближайшего здания, в паркинге или подземном переходе. Нельзя прятаться у стен многоквартирных домов, использовать для укрытия автомобили и остановочные павильоны. Если вы в автомобиле, покиньте его и найдите ближайшее укрытие.
«При отражении атаки БПЛА в городе будет запускаться система оповещения. Когда вы услышите сирену — сигнал “Внимание всем”, просим сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности», — объяснили в городском ЕДДС.