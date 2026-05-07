Пермякам рассказали, что делать при атаке БПЛА

Порядок действий в случае атак БПЛА распространила «Единая диспетчерская служба Перми».
«Уважаемые жители Перми! В последнее время вражеские атаки БПЛА становятся всё сильнее. К сожалению, страдают жители, есть повреждения инфраструктуры. При отражении атаки БПЛА в городе будет запускаться система оповещения. Когда вы услышите сирену — сигнал “Внимание всем”, просим сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности», — предупреждает ЕДДС.
Пермякам советуют не выходить на улицу и укрыться в помещении без окон, не пользоваться лифтом и держаться подальше от окон и дверей. Если вы оказались на улице, следует укрыться в цокольном этаже ближайшего здания, в паркинге или в подземном переходе. Не стоит прятаться возле стен многоквартирных домов, в автомобилях, и остановочных павильонах.
Если вы стали свидетелем полёта БПЛА, сообщите по номеру «112». Сохраняйте спокойствие и ждите отмены сигнала опасности. Следите за новостями в официальных источниках.
Также «ЕДДС города Перми» предупреждает, что нельзя выкладывать в соцсети фото или видео беспилотника и места его падения, работы систем ПВО, работы специальных и оперативных служб. За нарушение предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Напомним, в Перми был введён режим «Беспилотная опасность».