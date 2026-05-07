В Ростовской области утонул 63-летний рыбак

В Азовском районе на реке Мёртвый Донец погиб 63-летний рыбак, информирует пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.
Трагедия произошла 6 мая. По данным экстренного ведомства, двое мужчин отправились на рыбалку к реке вблизи хутора Лагутник. Во время пребывания на водоёме один из рыбаков потерял из виду своего спутника и не смог установить с ним связь.
Позже тело мужчины было обнаружено и извлечено из воды очевидцами происшествия.
Ранее сообщалось, что в Константиновском районе утонул 36-летний мужчина.
