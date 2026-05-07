8,5 млн рублей долгов по зарплате выплатили сотрудникам завода в Балахне

В Балахне после прокурорской проверки сотрудникам ООО «Завод металлических изделий» выплатили крупную задолженность по зарплате. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области.
Установлено, что предприятие, выпускающее оборудование для центрального отопления, не платило сотрудникам с февраля по август 2025 года. В результате перед 43 работниками образовался долг на сумму более 7 млн рублей.
Для защиты прав граждан прокуратура внесла представление руководителю организации. Благодаря принятым мерам задолженность была полностью погашена, а работникам дополнительно выплатили 1,5 млн рублей в качестве компенсации за задержку.
Ранее сообщалось, что нижегородца осудили за хищение 14 млн рублей у пенсионеров.