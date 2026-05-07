Волгоградцев перепугали пролетевшие над городом самолёты

«Кукурузники» с красными звёздами кружили над центром Волгограда с оглушительным рёвом мотров.

Жители Волгограда активно обсуждают событие, которое перепугало многих горожан. С оглушительным рёвом моторов низко над городом пролетели несколько самолетов.

«Прямо сейчас пролетел», «Да их много за час пролетело», «Они летят каждые 20 минут», «Вроде, гражданский», «На кукурузник похож», — обмениваются мнениями волгоградцы в местном чате.

«Вообще, конечно, гениальная идея — летать гражданским, когда несколько раз в день объявляют атаку беспилотников», — возмущается один из комментаторов.

«По такой логике все должны спрятаться, а город — замереть», — возражает другой.

Оказалось, тревога напрасна. По словам очевидцев, над городом действительно летали «кукурузники» с красными звёздами. Они принимали участие в репетиции парада Победы, который состоится на площади Павших Борцов в субботу, 9 мая.

Ранее сообщалось, что транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию в волгоградском аэропорту из-за многочисленных задержек рейсов 5 мая. Программа праздничных мероприятий в Волгограде — по ссылке.

Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
Читать дальше