Волгоградцев перепугали пролетевшие над городом самолёты

Жители Волгограда активно обсуждают событие, которое перепугало многих горожан. С оглушительным рёвом моторов низко над городом пролетели несколько самолетов.
«Прямо сейчас пролетел», «Да их много за час пролетело», «Они летят каждые 20 минут», «Вроде, гражданский», «На кукурузник похож», — обмениваются мнениями волгоградцы в местном чате.
«Вообще, конечно, гениальная идея — летать гражданским, когда несколько раз в день объявляют атаку беспилотников», — возмущается один из комментаторов.
«По такой логике все должны спрятаться, а город — замереть», — возражает другой.
Оказалось, тревога напрасна. По словам очевидцев, над городом действительно летали «кукурузники» с красными звёздами. Они принимали участие в репетиции парада Победы, который состоится на площади Павших Борцов в субботу, 9 мая.
Ранее сообщалось, что транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию в волгоградском аэропорту из-за многочисленных задержек рейсов 5 мая.