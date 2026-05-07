Жалобы воронежцев на драки подростков у «Пролетария» дошли до Бастрыкина

Группа несовершеннолетних уже длительное время нарушает общественный порядок в ночные часы.

Источник: Freepik

В центре Воронежа группа подростков уже длительное время нарушает общественный порядок в ночные часы. Об этом местные жители сообщили в социальных сетях.

По словам горожан, несовершеннолетние регулярно распивают спиртные напитки у кинотеатра «Пролетарий» на проспекте Революции, а некоторые из них носят при себе ножи и травматическое оружие. Также подростки часто устраивают драки и повреждают имущество местных жителей. Воронежцы неоднократно обращались в компетентные органы, однако это не принесло результатов.

Как сообщили в информационном центре СК России в среду, 6 мая, следователями регионального СУ СКР возбуждено уголовное дело.

Историей заинтересовался глава СК России Александр Бастрыкин. Он поручил и.о. руководителя регионального СУ СК Ивану Ковалёву доложить о всех установленных обстоятельствах, а после завершения расследования — представить итоговый доклад.