Над соседним с Пермским краем регионом сбили беспилотник

Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов сообщил в своём видеообращении, что над территорией региона был сбит один летательный аппарат.
«Сегодня у нас массированная атака беспилотниками. По оперативным данным, пострадавших нет, разрушений нет. На месте работают все оперативные службы. Напоминаю, задача врага — посеять панику. Не поддавайтесь на провокации и не распространяйте недостоверную информацию», — подчеркнул Александр Бречалов.
Напомним, «Единая диспетчерская служба Перми» распространила порядок действий в случае атак БПЛА. В Перми введён режим «Беспилотная опасность».
