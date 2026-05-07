Пожар в ЖК в Астане: загорелись балконы на трех этажах

Пожар вспыхнул в одном из десятиэтажных жилых комплексов Астаны. Загорелись балконы на шестом, седьмом и восьмом этажах, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Источник: Nur.kz

Как сообщили в МЧС, в Астане по улице Шокана Уалиханова произошло возгорание балкона на шестом этаже жилого дома. Огонь распространился на балкон седьмого этажа и частично задел балкон восьмого этажа.

«Силами подразделений МЧС не допущено распространение огня внутрь квартир. Пожар был оперативно локализован и полностью ликвидирован», — сообщили в ведомстве.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

В МЧС казахстанцам напомнили о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.

