Несколько домов в Балахне могут обрушиться из-за грунтовых вод

Жители Балахны всерьез опасаются за сохранность своих домов после того, как трехэтажка на улице Энгельса начала разрушаться на глазах. Кирпичи выпадали из кладки, фундамент дал трещину, и людям пришлось экстренно покидать квартиры. Пострадавших нет, сообщает Pravda.nn.
Чрезвычайное происшествие случилось 17 апреля. На фасаде правого крыла здания образовалась трещина, которая стремительно росла, разламывая квартиры с первого по третий этажи.
«Мы находились дома, когда треснул стеклопакет, поняли, что надо срочно бежать», — поделилась местная жительница Екатерина.
Позже выяснилось: мелкие дефекты на стенах замечали и раньше. У одних жильцов расходились стеновые панели, у других трескался гипсокартон, однако жалобы в инстанции должного эффекта не возымели. В подвале дома уже несколько лет стояла вода, подмывая основание. Главная предпосылка случившегося — просадка грунта. При этом здание аварийным не признавали, и в нем продолжали жить 35 человек.
Сразу после аварии многоэтажку отключили от электричества и газа. В администрации Балахнинского округа ввели режим чрезвычайной ситуации, развернули пункт временного размещения. Возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».
Внимание обратили на другие дома. Как заявили в управляющей компании, вода стоит в подвалах как минимум 15 многоквартирных зданий. Причина не в протечках коммуникаций, а в нарушении мелиоративной системы Балахны: грунтовые воды поднимаются и подмывают фундаменты. Жители домов на улице Свердлова фиксируют трещины в стенах. «Фундамент рушится, кирпичи вываливаются. Вода стоит, никто ее не откачивает. Мы тоже опасаемся, что дом может не выдержать», — говорят балахнинцы.
О проблемах сообщают и из других адресов: Энгельса, 82, Лермонтова, 3, Кемеровской, 10. Однако рассчитывать на скорый капитальный ремонт не приходится — он запланирован на 2032−2038 годы, а где-то и на 2043-й. Хотя именно гидроизоляция фундамента могла бы предотвратить подмыв грунта и сырость в подвалах.
В администрации округа пояснили: для переноса сроков капремонта собственникам надо провести общее собрание и передать протокол в профильное управление. Пока же следователи выясняют обстоятельства разрушения трехэтажки на Энгельса, а жильцам пообещали предоставить благоустроенные квартиры взамен аварийных.
Напомним, грунтовые воды уже не первый раз становятся причиной разрушения домов, карстовых провалов и оползней в Нижегородской области. Так, деревня Караулово уже многие годы страдает от оползней и буквально уходит под землю, ситуацию взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
В Вадском муниципальном округе карстовый провал парализовал движение на участке дороги Вад — Новый Мир. В селе Ендовищи оползень буквально разломил улицу надвое. Жители 44 домов остались без газа и отопления.