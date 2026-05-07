Двух россиянок освободили из плена мошенников в Мьянме

Совместная операция полиции России и Мьянмы помогла вернуть на родину двух гражданок РФ, которые оказались в плену у интернет-мошенников. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.
Девушки приехали в столицу Мьянмы в поисках работы, однако вместо обещанных вакансий их обманным путем перевезли в приграничный город Мьявади, где они оказались заперты в мошенническом кол-центре и под угрозой физической расправы были вынуждены заниматься противоправной деятельностью.
Освободить россиянок удалось после того, как вооруженные силы Мьянмы пресекли работу криминального объекта. Пострадавшие смогли связаться с представителем МВД России, после чего к операции по их эвакуации подключились сотрудники российского ведомства во Вьетнаме и местный Комитет по противодействию онлайн-мошенничеству.
После освобождения девушек передали сотрудникам посольства РФ в Таиланде. Дипломаты помогли им оформить документы, и гражданки благополучно вернулись домой. Всего в 2025 году благодаря взаимодействию правоохранителей двух стран из мошеннических кол-центров на территории Мьянмы вызволили пятерых россиян.