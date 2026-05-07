В лицее № 6 Волгограда во время уроков обвалился потолок

О пострадавших пока не сообщается.

7 мая 2026 года в лицее № 6 Волгограда во время уроков обвалился потолок. Покрытие рухнуло в коридоре на втором этаже. Грохот, по словам учеников, было слышно на всю школу, — пишет v1.ru.

Инцидент произошел прямо во время занятий. Сейчас учеников выводят из здания. Предварительно, пострадавших нет.

«Неизвестно почему. Может быть аварийное состояние. Но слышно было на всю школу», — рассказал очевидец.

Лицей № 6 в Ворошиловском районе создан в 1994 году на базе средней школы № 15. Сейчас здесь учатся 887 детей.

Директор лицея Александр Майнин от комментариев отказался, посоветовав обратиться в департамент образования. Обстоятельства выясняют в пресс-службе регионального МЧС и администрации Волгограда.

Ранее сообщалось об обрушении потолка в общежитии.

МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше