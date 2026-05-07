7 мая 2026 года в лицее № 6 Волгограда во время уроков обвалился потолок. Покрытие рухнуло в коридоре на втором этаже. Грохот, по словам учеников, было слышно на всю школу, — пишет v1.ru.
Инцидент произошел прямо во время занятий. Сейчас учеников выводят из здания. Предварительно, пострадавших нет.
«Неизвестно почему. Может быть аварийное состояние. Но слышно было на всю школу», — рассказал очевидец.
Лицей № 6 в Ворошиловском районе создан в 1994 году на базе средней школы № 15. Сейчас здесь учатся 887 детей.
Директор лицея Александр Майнин от комментариев отказался, посоветовав обратиться в департамент образования. Обстоятельства выясняют в пресс-службе регионального МЧС и администрации Волгограда.
Ранее сообщалось об обрушении потолка в общежитии.