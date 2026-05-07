В Пермском крае совершён прилёт БПЛА на промышленное предприятие

На одно из промышленных предприятий Пермского края был совершён прилёт беспилотника, сообщает губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.
Сейчас на месте происшествия работают все оперативные службы. По данным главы Пермского края, жертв и пострадавших нет.
«Ещё несколько беспилотников были сбиты. На месте падения обломков работают экстренные службы. В регионе продолжает действовать режим “Беспилотной опасности”. Работает оперативный штаб», — рассказал Дмитрий Махонин.
Губернатор Прикамья напомнил, что при срабатывании локальных систем оповещения жителям необходимо немедленно проследовать в укрытие. В качестве укрытий могут использоваться любые заглублённые помещения — подвалы и цокольные этажи жилых домов и капитальных зданий, подземные переходы, парковки, а также первые этажи подъездов многоквартирных домов.
«Напоминаю про запрет распространения в СМИ и социальных сетях фото и видео с беспилотниками и последствиями их прилётов», — заключил Дмитрий Махонин.