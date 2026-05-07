Резкий рост числа травм у мотоциклистов и самокатчиков наблюдается в Нижегородской области

Экстренные медицинские службы Нижегородской области с наступлением тепла фиксируют резкий рост травматизма среди любителей мототранспорта и самокатов. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов в своем MAX-канале «Бокал прессека».
К сожалению, эта сезонная проблема ежегодно уносит десятки жизней, а сотни людей остаются инвалидами или проходят длительное лечение. Соблюдение простых, но очень важных правил безопасности поможет сохранить жизнь вам и вашим близким:
Обязательно используйте защитную экипировку. Она защищает не только от ударов, но и от трения. При падении на скорости 50 км/ч одежда сотрется об асфальт в считанные секунды; Пейте изотоники перед долгой поездкой. Дефицит солей может привести к микро-судорогам и потере концентрации; Предельно осторожно используйте передний тормоз при езде на электросамокате. Перед торможением сместите свой центр тяжести назад и вниз. Это перераспределит ваш вес и позволит избежать классического «полёта через руль»; Защищайте шею и грудную клетку при движении на мотоцикле даже в жару. Обдув ветром сильно охлаждает тело, вследствие чего реакция водителя на дорожную ситуацию снижается на 15−20%.
Ранее сообщалось, что Люлин настаивает на скорейшем принятии поправок в федеральный КоАП для водителей электросамокатов и велосипедов.