В результате атаки ВСУ на Луганск погибла женщина

«Вечером 6 мая и ночью ВСУ атаковали территорию нашей республики», — сообщил Пасечник на платформе «Макс».
Он уточнил, что массированная атака БПЛА пришлась на Краснодонский, Сватовский, Славяносербский, Новоайдарский муниципальные округа и Луганск.
«Система ПВО и мобильные огневые группы отразили большинство вражеских БПЛА, некоторые из них всё же смогли нанести удар», — говорится в сообщении.
По словам главы Республики, серьезная атака пришлась на Луганск.
«Беспилотник ВСУ ударил по жилому дому в Артемовском районе города. К несчастью, погибла женщина. Медики боролись за её жизнь, но спасти не удалось», — заявил Пасечник.