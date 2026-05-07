Волгоградские полицейские задержали курьера мошенников в другом регионе

Волгоградские правоохранители успешно пресекли деятельность мошенников, задержав их курьера, который скрывался в другом регионе. Эта история началась с обращения 20-летней жительницы Волгограда, которая стала жертвой хитроумной схемы. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на волгогарсдкую полицию, с 29 апреля по 4 мая 2026 года девушке звонили неизвестные, представляясь сотрудниками налоговой и силовых структур. Они утверждали, что она перевела деньги в недружественное государство и, чтобы избежать уголовной ответственности, ей нужно передать все свои сбережения на «безопасный счет».