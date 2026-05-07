«Уехал спонтанно»: пропавшего при странных обстоятельствах казахстанца ищут в Актау

Александра Друздева разыскивают: сестра просит о помощи
Региональное издание сообщает, что Александра Друздева разыскивает его старшая сестра Светлана.
По словам женщины, 27 апреля мужчина находился на подработке по металлу. Днём коллега довёз его домой в 3-й микрорайон, где проживает Александр. Однако вечером, со слов очевидцев, мужчину увезли на белой Toyota Prado в неизвестном направлении.
Позже в тот же день Александр позвонил сестре и сообщил, что якобы уехал на вахту в Жанаозен.
«Ранее никаких вахт у него не было. Уехал спонтанно, без вещей, в Жанаозене у него никого нет, заранее никого не предупреждал. Коллега, который 27 апреля привёз его домой с работы, тоже никакой информацией не владеет», — рассказала Светлана.
Позже, 30 апреля, мужчина вновь вышел на связь, но с другого номера телефона. По словам сестры, Александр сообщил, что ему плохо, и попросил вызвать скорую помощь в какой-то аул недалеко от Жанаозена. После этого связь с ним оборвалась.
С того дня о местонахождении Александра ничего неизвестно. Заявление в полицию было подано 1 мая.
Приметы пропавшего:
Рост примерно 160−165 см;
Голубые глаза;
Был одет в синюю джинсовую куртку, коричневый свитер в полоску, чёрно-серые трико и чёрные тканевые кроссовки.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Александра Друздева, просят звонить по номерам телефонов:
+7 (747) 721−01−51(Светлана);