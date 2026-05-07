Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Потолок обрушился в коридоре лицея № 6 в Волгограде во время уроков

В Ворошиловском районе Волгограда на территории лицея № 6 во время занятий произошло обрушение потолка.

В Ворошиловском районе Волгограда на территории лицея № 6 во время занятий произошло обрушение потолка в коридоре. Как сообщает ИА «Высота 102», в результате происшествия никто из детей предварительно не пострадал.

По сообщению учащихся, грохот, напугавший детей, раздался во время занятий. Прокуратура Ворошиловского района уже организовала проверку по факту происшествия.

В надзорном ведомстве уточняют, что в коридоре лицея на потолке произошло отслоение штукатурки, которая при падении, судя по фото, увлекла за собой также навесной потолок и светильники.

— В настоящее время организовано обследование здания с привлечением необходимых специалистов, образовательный процесс переведен на дистанционный формат.

По итогам проверки будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, — сообщили в прокуратуре.

Фото: прокуратура Волгоградской области.