Уроки отменят? Как действовать школьникам и студентам при угрозе БПЛА

В материале — памятка для школьников и студентов, их родителей и педагогов.

Как сообщает МКУ «ЕДДС города Перми», в последнее время вражеские атаки БПЛА становятся всё сильнее. Услышав воздушную тревогу по громкоговорителям 7 мая 2026 года, родители сильно встревожились: находятся ли их дети в безопасности будучи в образовательных учреждениях? В МАУ ДО «Центр дополнительного образования для детей “Луч” рассказали, как правильно действовать при угрозе атаки БПЛА. Подробнее читайте в материале сайта perm.aif.ru.

Вы находитесь вне школы: порядок действий.

Если услышали сирену дома, то не выходите на улицу до прекращения сигнала тревоги;

Сядьте на пол в комнате подальше от окна (лучше укрыться в ванной или кладовке). Ждите прекращения сигнала тревоги;

Если услышали сирену в транспорте по дороге в образовательное учреждение, продолжайте свой маршрут. В школе, детском саду или техникуме с педагогом вы будете в большей безопасности, чем одни на улице;

Если сигнал тревоги застал вас на улице, укройтесь в ближайшем здании, подземной парковке или в подземном переходе до прекращения сирены.

«После прекращения сигнала тревоги образовательные учреждения работают в обычном режиме. Итак, есть сирена — сидим дома, нет сирены — идём учиться!» — подчеркнули в образовательном центре «Луч».

Памятка родителям.

Ваши дети в безопасности при нахождении в образовательном учреждении;

Педагоги действуют по отработанным алгоритмам и обеспечивают детям безопасность;

Сохраняйте спокойствие, необходимости забирать детей нет;

После отмены опасности занятия продолжатся в обычном режиме.

В центре «Луч» подчеркнули: соблюдая эти правила, вы поможете и своим детям, и педагогам.

Памятка школьникам и студентам.

Сохраняйте спокойствие и выполняйте инструкцию педагога;

Перейдите в коридор, спортзал или нижние этажи («слепые зоны», наиболее удалённые от окон);

Если чувствуете сильный страх, скажите об этом педагогу;

Обратите внимание на своих сверстников, возможно кто-то из них нуждается в вашей поддержке;

Продолжайте сохранять спокойствие и выполнять инструкции педагога.

Памятка педагогам.

Прекратите учебный процесс;

Не выводите детей на улицу! Если вы находитесь с детьми на улице, вернитесь в помещение;

Выведите детей в коридор, спортзал или нижние этажи («слепые зоны», наиболее удалённые от окон);

Держите в руке телефон для получения оперативной информации от администрации образовательной организации о действиях в сложившейся ситуации;

Успокойте и поддержите детей.

«Действуйте в строгом соответствии с правилами и регламентами, установленными Министерством территориальной безопасности Пермского края при угрозе БПЛА!» — заключили в образовательном центре «Луч».

