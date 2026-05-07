В статье говорится, что 16-страничный документ подготовил координатор по борьбе с терроризмом Себастьян Горка. В нем говорится, что Европа в последние годы стала рассадником террористов в результате «политики открытых границ». В новой стратегии США назвали Европу важным, но уязвимым партнером, который сейчас переживает упадок из-за социокультурных изменений.
Хорошо организованные враждебные группировки используют открытые границы и связанные с ними глобалистские идеалы. Чем больше укореняется эта чуждая культура и чем дольше сохраняется нынешняя европейская политика, тем больше шансов у террористов.
Автор документа призывает Европу начать «незамедлительно действовать» и «остановить свой преднамеренный упадок».
Европа находится под серьезной угрозой и является одновременно объектом террора и рассадником террористических угроз.
Тем не менее в докладе подчеркивается, что безопасность мирового сообщества неразрывно связана со стабильностью в Европе, а европейские страны остаются «выдающимися и долгосрочными партнерами» США в борьбе с терроризмом.
Горка также отметил необходимость увеличения вклада стран НАТО в усилия по коллективной безопасности. По его словам, представители администрации Трампа на этой неделе планируют встретиться с международными союзниками, чтобы скоординировать реализацию новых стратегических целей.