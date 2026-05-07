Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Guardian: США признали Европу «инкубатором террористических угроз»

Администрация Дональда Трампа в среду обнародовала новую стратегию борьбы с терроризмом, в которой Европа характеризуется как рассадник терроризма, пишет британская газета The Guardian.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В статье говорится, что 16-страничный документ подготовил координатор по борьбе с терроризмом Себастьян Горка. В нем говорится, что Европа в последние годы стала рассадником террористов в результате «политики открытых границ». В новой стратегии США назвали Европу важным, но уязвимым партнером, который сейчас переживает упадок из-за социокультурных изменений.

Хорошо организованные враждебные группировки используют открытые границы и связанные с ними глобалистские идеалы. Чем больше укореняется эта чуждая культура и чем дольше сохраняется нынешняя европейская политика, тем больше шансов у террористов.

стратегия США по борьбе с терроризмом

Автор документа призывает Европу начать «незамедлительно действовать» и «остановить свой преднамеренный упадок».

Европа находится под серьезной угрозой и является одновременно объектом террора и рассадником террористических угроз.

стратегия США по борьбе с терроризмом

Тем не менее в докладе подчеркивается, что безопасность мирового сообщества неразрывно связана со стабильностью в Европе, а европейские страны остаются «выдающимися и долгосрочными партнерами» США в борьбе с терроризмом.

Горка также отметил необходимость увеличения вклада стран НАТО в усилия по коллективной безопасности. По его словам, представители администрации Трампа на этой неделе планируют встретиться с международными союзниками, чтобы скоординировать реализацию новых стратегических целей.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше