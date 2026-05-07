В Казани двум «капальщицам» вынесли приговор за смерть клиента

Как было доказано, в июне 2022 года гендиректор частной клиники, которая незаконно оказывала услуги по выезду на дом с установкой капельниц от запоя, приняла на работу девушку-фельдшера. Всему обучила, выдала оборудование, лекарственные препараты и тут же отправила на вызов. Фельдшер прибыла в одну из квартир дома № 90 на улице Фучика. Там она поставила мужчине капельницу от запоя. Должного эффекта это не произвело. Клиенту вдруг стало резко плохо, и он скончался. Как оказалось, ему были противопоказаны вводимые через капельницу препараты из-за сердечно-сосудистой патологии и алкогольного опьянения.