В Кстове суд вынес приговор по делу о гибели пятилетнего мальчика в бассейне

В Кстове Нижегородской области завершился судебный процесс по громкому уголовному делу о гибели пятилетнего мальчика в бассейне ФОКа «Волжский берег». Все о трагедии рассказала Pravda-nn.ru.
Инцидент произошел 5 октября 2023 года: во время платных занятий по плаванию ребенок оказался в глубокой части бассейна и, по словам родных, провел под водой около 10 минут. Прибывшие медики смогли лишь констатировать смерть малыша.
Под суд попали двое тренеров — Елена Синева и Дарья Колденкова, а также директор ФОКа Олег Клешнин и его заместитель Юрий Агафонов. И следствие установило ряд грубых нарушений.
Так, у Елены Синевой не было профильного образования в сфере физкультуры и спорта, а привлеченная ею для работы Дарья Колденкова вовсе не имела необходимых знаний ни по безопасности, ни по оказанию первой помощи. При этом с Колденковой даже не заключили трудовой договор.
Кроме того, выяснилось, что руководство ФОКа было в курсе всех этих обстоятельств, но все равно заключило договор аренды бассейна ради увеличения доходов учреждения. К тому же в бассейне нельзя было находиться детям младше шести лет, а запрет на присутствие родителей на занятиях, введенный Клешниным и Агафоновым, лишил близких возможности контролировать процесс обучения.
В августе прошлого года дело начал рассматривать Кстовский городской суд. В ходе заседаний Дарья Колденкова полностью признала вину и раскаялась, Юрий Агафонов признал ее частично, а Елена Синева и Олег Клешнин свою вину отрицали. Но суд все же пришел к выводу, что доказательства вины всех четверых являются достаточными.
Так, Елена Синева получила четыре года колонии общего режима и на два года лишена права заниматься образовательной и оздоровительной деятельностью с детьми. Дарья Колденкова приговорена к 3,5 года, но отбывание наказания отсрочено до достижения ее ребенком 14 лет (через 12 лет). Бывший директор ФОКа Олег Клешнин осужден на пять лет колонии общего режима, а Юрий Агафонов получил условный срок. При этом оба лишены права занимать определенные должности на два года. Также суд взыскал с осужденных 11,8 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда по искам родных погибшего мальчика.
Однако семья считает назначенное наказание слишком мягким, а защита выразила претензии к приговору. Вероятно, решение суда будет обжаловано.
После оглашения вердикта мама погибшего ребенка разместила в соцсети фотографии сына и написала: «До сих пор вещи в прихожей, в комоде, в шкафчике… Никогда их не смогу убрать».