Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приморье экс-чиновник таможни останется под стражей до июля 2026

Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Источник: Комсомольская правда

Фрунзенский районный суд Владивостока продлил срок содержания под стражей бывшему должностному лицу Дальневосточного таможенного управления, обвиняемому в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы Приморского края.

Решение принято по ходатайству следствия, которое настаивало на сохранении меры пресечения, связанной с изоляцией от общества.

Мужчине инкриминируют совершение преступления по пункту «в» части пятой статьи 290 Уголовного кодекса — получение взятки должностным лицом за незаконные действия. Суд, изучив материалы дела, пришел к выводу, что основания для ареста не утратили актуальности, а риски, связанные с возможным давлением на свидетелей или сокрытием доказательств, сохраняются.

Таким образом, обвиняемый пробудет в следственном изоляторе № 1 управления ФСИН по Приморскому краю как минимум до 9 июля 2026 года.

Ранее «КП» писала, что житель Камчатки заплатит женщине с инвалидностью 20 тысяч рублей за побои.