Средства ПВО РФ сбили за сутки 570 беспилотников ВСУ

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Российские средства ПВО сбили за сутки 4 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 570 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 управляемые авиационные бомбы, 4 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 570 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказали в министерстве.
По его данным, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 143 422 беспилотных летательных аппарата, 659 зенитных ракетных комплексов, 29 200 танков и других боевых бронированных машин, 1 716 боевых машин реактивных систем залпового огня, 34 812 орудий полевой артиллерии и минометов, 61 029 единиц специальной военной автомобильной техники.