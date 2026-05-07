Мошенники начинают паразитировать на Дне Победы

Обещание подарков и выплат к 9 мая — это схема, уже отработанная ранее. В этом году ожидается новая волна преступлений по этому сценарию. Причём социальная значимость повода позволяет мошенникам обходиться без сложных многоступенчатых схем, им достаточно убедить жертву назвать код из SMS.
Причём обманывают таким образом как самих ветеранов, так и молодёжь, к которой входят в доверие под видом сбора средств на благотворительность. Встречаются фишинговые сайты, имитирующие порталы различных благотворительных фондов, через которые можно оформить социальную помощь ветеранам к празднику. Целятся как на ветеранов Великой Отечественной войны, так и на участников военной спецоперации, а также членов их семей.
Наконец, поздравительные открытки, рассылаемые в мессенджерах (и особенно любимые у старшего поколения), могут содержать вирусные программы, крадущие все персональные данные, включая пароли и логины банковских приложений.
Из неочевидных мошеннических схем — бесплатная помощь по сбору информации о пропавших родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне. От жертв требуется ввести данные на сайте, который оказывается фишинговым. Пользователь может не подозревать об обмане, поскольку речь о бесплатной услуге, банковские данные не просят и денег не требуют. Но жулики используют в контактных целях и личную информацию без сведений о банковских счетах.
Первостепенная мера кибербезопасности — не открывать неизвестные сайты и картинки, особенно если они приходят с неизвестных номеров, тем более не вводить личных данных на непроверенных порталах. Рекомендуется проверять дату создания сайта — если он совсем недавний, то, скорее всего, создан для «праздничной» кибератаки. Дату регистрации домена можно узнать, например, с помощью сервисов Whois.