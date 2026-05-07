Бульдозер насмерть сбил водителя под Волгоградом

События, ставшие причиной судебного разбирательства, произошли 10 февраля 2025 года. Как установило следствие, обвиняемый управлял бульдозером, не имея при этом необходимого удостоверения тракториста-машиниста. Во время движения задним ходом он не убедился в безопасности своего маневра и наехал на стоявший рядом грузовой автомобиль «Shacman».