Мужчина пострадал при попадании БПЛА в административное здание под Пермью

Мужчина пострадал при атаке беспилотника на административное здание под Пермью, сообщил губернатор Дмитрий Махонин.
«В Пермском муниципальном округе повреждено административное здание. В результате пострадал один мужчина, ему оказывается необходимая медицинская помощь», — написал в социальных сетях губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
Глава региона поручил главам территорий оперативно устранить последствия атаки беспилотников.
Напомним, также атаке подвергся жилой 17-этажный дом в Перми. Никто из жильцов не пострадал.
«Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальным источникам информации», — призывает Дмитрий Махонин.
Беспилотная атака, объявленная утром 7 мая в Пермском крае, пока не снята. Жителей просят оставаться оставаться в помещениях, не выходить на улицу.