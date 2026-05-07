Мужчина пострадал при попадании БПЛА в административное здание под Пермью

Пострадавшему оказывают медпомощь, сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

Мужчина пострадал при атаке беспилотника на административное здание под Пермью, сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

«В Пермском муниципальном округе повреждено административное здание. В результате пострадал один мужчина, ему оказывается необходимая медицинская помощь», — написал в социальных сетях губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Глава региона поручил главам территорий оперативно устранить последствия атаки беспилотников.

Напомним, также атаке подвергся жилой 17-этажный дом в Перми. Никто из жильцов не пострадал.

«Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальным источникам информации», — призывает Дмитрий Махонин.

Беспилотная атака, объявленная утром 7 мая в Пермском крае, пока не снята. Жителей просят оставаться оставаться в помещениях, не выходить на улицу.

