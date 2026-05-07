Фигуранта дела о передаче лекций о российской системе РЭБ Киеву осудили

«Подсудимый принял участие во Всероссийском конкурсе, в рамках которого специалистами в области радиоэлектронной борьбы были прочитаны лекции: “Опыт применения робототехнических средств, беспилотных воздушных судов и средств противодействия им в рамках СВО”. Зубарев, как участник конкурса, скопировал файлы с видеозаписью лекций, содержащих сведения военного характера, после чего отправил их действующему члену ГУР МОУ», — говорится в сообщении судебной инстанции.