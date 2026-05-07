Фигуранта дела о передаче лекций о российской системе РЭБ Киеву осудили

Южный окружной военный суд приговорил россиянина Алексея Зубарева к 18 годам лишения свободы за передачу лекций о работе российских систем радиоэлектронной борьбы разведке Украины. Об этом сообщил представитель суда.
«Подсудимый принял участие во Всероссийском конкурсе, в рамках которого специалистами в области радиоэлектронной борьбы были прочитаны лекции: “Опыт применения робототехнических средств, беспилотных воздушных судов и средств противодействия им в рамках СВО”. Зубарев, как участник конкурса, скопировал файлы с видеозаписью лекций, содержащих сведения военного характера, после чего отправил их действующему члену ГУР МОУ», — говорится в сообщении судебной инстанции.
Зубарева признали виновным в государственной измене, публичных призывах к экстремизму и пропаганде терроризма.
Следствие установило, что осужденный разделял идеи сепаратизма и вступил в террористическую организацию, действующую в интересах спецслужб Украины. По заданию куратора он собирал и передавал Главному управлению разведки МО Украины секретные научные сведения военного характера.
Кроме того, через личный Telegram-аккаунт фигурант публиковал призывы к насилию по национальному признаку и насильственному свержению власти в России. УФСБ по Краснодарскому краю подтвердило эти факты после оглашения приговора.