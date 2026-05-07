Подростки «раздели» краны на заводе в Волгограде

Имущество было похищено 17 апреля. Сумма ущерба составила около 190 тысяч рублей.

Два подростка подозреваются в краже кабеля с мостовых кранов, принадлежащих заводу силикатного кирпича. Всего предприятие не досчиталось 318 метров провода.

Имущество было похищено 17 апреля. Сумма ущерба составила около 190 тысяч рублей. Представитель завода обратился в полицию. Правоохранители задержали 16-летних жителей Городищенского района. Они во всём сознались, сообщают в ГУ МВД по Волгоградской области.

Подростки рассказали, что кабель сдали в пункт приёмки металла, а деньги успели потратить. За кражу каждому грозит до пяти лет колонии.

