Подростки «раздели» краны на заводе в Волгограде

Два подростка подозреваются в краже кабеля с мостовых кранов, принадлежащих заводу силикатного кирпича. Всего предприятие не досчиталось 318 метров провода.
Имущество было похищено 17 апреля. Сумма ущерба составила около 190 тысяч рублей. Представитель завода обратился в полицию. Правоохранители задержали 16-летних жителей Городищенского района. Они во всём сознались, сообщают в ГУ МВД по Волгоградской области.
Подростки рассказали, что кабель сдали в пункт приёмки металла, а деньги успели потратить. За кражу каждому грозит до пяти лет колонии.
