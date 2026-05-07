В Перми после атаки дронов повреждены жилой дом и административное здание

В Перми в результате атаки беспилотников получил повреждения многоквартирный дом. По предварительным данным, погибших нет. На месте продолжают работать сотрудники экстренных и оперативных служб. Жителей дома эвакуировали, им оказывают психологическую помощь.
Кроме того, в Пермском муниципальном округе повреждено административное здание. Пострадал один мужчина — сейчас ему предоставляют необходимую медицинскую помощь.
Главам территорий поручено как можно быстрее организовать устранение последствий и восстановительные работы на поврежденных объектах.
Информация о произошедшем продолжает уточняться. Жителей просят сохранять спокойствие и ориентироваться только на официальные сообщения.
Узнать больше по теме
Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.Читать дальше