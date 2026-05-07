Стало известно о состоянии мужчины, пострадавшего при атаке БПЛА под Пермью

Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Представители Минздрава Пермского края рассказали сайту perm.aif.ru о состоянии мужчины, пострадавшего при атаке БПЛА под Пермью 7 мая.

Речь идёт о прилёте беспилотников, в результате которого пострадали промпредприятие и административное здание под Пермью. Кроме того, в Перми оказался повреждён многоквартирный дом. По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, на местах работают оперативные и экстренные службы. К счастью, обошлось без жертв. Однако в административном здании обнаружили раненого человека.

«Мужчина направлен в больницу для оказания необходимой медицинской помощи. Его состояние оценивается как удовлетворительное», — сообщили сайту perm.aif.ru в региональном минздраве.

Напомним, в Пермском крае 7 мая сбили несколько беспилотников. Продолжает действовать режим «Беспилотной опасности». Работает оперативный штаб. Дмитрий Махонин поручил главам территорий оперативно устранить последствия атаки беспилотников.

Ранее сайт perm.aif.ru подробно рассказывал о том, что известно о «Беспилотной опасности» в Прикамье 7 мая. О том, как школьникам и студентам следует действовать при угрозе БПЛА, можно узнать по ссылке.

