В городе Миллерово школьница пострадала от страйкбольной гранаты

В школе № 8 города Миллерово произошел хлопок предмета, похожего на страйкбольную гранату. После этого пострадала одна из учениц, девушка получила незначительные ожоги рук. Об этом 7 мая сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.