В городе Миллерово школьница пострадала от страйкбольной гранаты

Хлопок страйкбольной гранаты произошел в одной из школ города Миллерово, пострадала ученица.

Источник: Комсомольская правда

В школе № 8 города Миллерово произошел хлопок предмета, похожего на страйкбольную гранату. После этого пострадала одна из учениц, девушка получила незначительные ожоги рук. Об этом 7 мая сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

— Предварительно, пострадала 18-летняя ученица (девушка 2008 года рождения), ей оказали медицинскую помощь. Информации о других пострадавших на данный момент нет, — прокомментировали в полиции.

На месте работают сотрудники полиции. Выясняются обстоятельства произошедшего.

