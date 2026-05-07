На места прилётов беспилотников в Прикамье выехали прокуроры

Прокуратура Пермского края взяла на контроль устранение последствий атаки беспилотников.

Прокурор Пермского края Павел Бухтояров поручил выехать на места прилётов БПЛА прокурору Перми Егору Шмырину и районному прокурору Александру Теплых для координации экстренных и оперативных служб.

«По вопросам оказания правовой помощи граждане могут обращаться по телефону 8 (342) 217−53−10», — сообщили в прокуратуре Пермского края.

Напомним, 7 мая в результате атаки беспилотников в перми повреждён 17-этажный жилой дом. Людей из него эвакуировали.

Также в Пермском муниципальном округе повреждено административное здание. При этом пострадал один человек. Мужчине оказали медицинскую помощь. Как сообщили perm.aif.ru в Минздраве региона, пострадавший находится в удовлетворительном состоянии.

Ещё один беспилотник атаковал промышленное предприятие в регионе.

