На места прилётов беспилотников в Прикамье выехали прокуроры

Прокурор Пермского края Павел Бухтояров поручил выехать на места прилётов БПЛА прокурору Перми Егору Шмырину и районному прокурору Александру Теплых для координации экстренных и оперативных служб.
«По вопросам оказания правовой помощи граждане могут обращаться по телефону 8 (342) 217−53−10», — сообщили в прокуратуре Пермского края.
Напомним, 7 мая в результате атаки беспилотников в перми повреждён 17-этажный жилой дом. Людей из него эвакуировали.
Также в Пермском муниципальном округе повреждено административное здание. При этом пострадал один человек. Мужчине оказали медицинскую помощь. Как сообщили perm.aif.ru в Минздраве региона, пострадавший находится в удовлетворительном состоянии.
Ещё один беспилотник атаковал промышленное предприятие в регионе.