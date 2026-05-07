Загрязнение реки Утка в Петербурге стало уголовным делом

— Неустановленные лица незаконно отсыпали отходы грунта пятого класса опасности на береговой линии реки. Сброс происходил в конце ноября — начале декабря 2025 года. На это пожаловались главе СК Александру Бастрыкину жители новостроек Невского района, — рассказал Романов в своем telegram-канале.