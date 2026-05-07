В Перми рассказали о действиях при звуках сирены с сигналом «Внимание всем»

Система оповещения запускается при отражении атаки БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба города Перми» об атаках БПЛА на инфраструктуру города, при которых страдают жители. При отражении атаки беспилотников запускается система оповещения. При звуках сирены и сигнале «Внимание всем» необходимо сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.

Если вы находитесь дома, то не выходите на улицу. Надо укрыться в помещении без окон. Это может быть ванная комната, туалет, коридор или кладовая. Надо держаться дальше от окон и дверей. Нельзя пользоваться лифтом, останавливаться на лестничной клетке.

Если сигнал сирены застал на улице, то необходимо укрыться в цокольном этаже ближайшего здания, в паркинге или подземном переходе. Не надо прятаться у стен многоквартирных домов, использовать для укрытия автомобили и остановочные павильоны. Если вы находитесь в автомобиле, покиньте его и найдите укрытие.

Запрещено выкладывать в соцсети фото или видео беспилотника и места его падения, работу систем ПВО и специальных и оперативных служб. За нарушение предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Ждите отмены сигнала опасности и следите за новостями в официальных источниках. Если вы стали свидетелем полета БПЛА, сообщите по номеру «112».

