Мужчину, пострадавшего при атаке БПЛА в Чебоксарах, привезли в Нижний Новгород

39-летнего мужчину, пострадавшего при атаке БПЛА в Чебоксарах, экстренно перевезли в Нижний Новгород. Сейчас он находится на искусственной вентиляции легких и проходит лечение в отделении анестезиологии и реанимации Университетской клиники ПИМУ.
Пострадавшего привезли в Ожоговый центр ПИМУ вечером 6 мая. С момента происшествия нижегородские врачи находились в контакте с врачами из Чувашии, провели телемедицинскую консультацию и согласовали лечение. После того, как состояние мужчины удалось стабилизировать, его перевели в Нижний Новгород.
«Сегодня ночью продолжались мероприятия по поддержанию жизненно-важных функций пострадавшего, утром выполнили санационно-диагностическую бронхоскопию для уточнения степени поражения трахеобронхиального дерева. Также у пациента имеются ожоги лица I степени площадью менее 5% поверхности тела, двусторонняя пневмония», — рассказал главный внештатный комбустиолог Министерства здравоохранения Нижегородской области, главврач Университетской клиники ПИМУ, руководитель Ожогового центра Игорь Арефьев.
Сейчас состояние чебоксарца оценивается как стабильно тяжелое. Значительных ожогов кожи у него нет. Врачи пытаются восстановить самостоятельное дыхание пациента.
