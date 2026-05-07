Жителя Краснодара осудили на 18 лет за госизмену

Суд приговорил жителя Краснодара Алексея Зубарева к 18 годам колонии строгого режима за государственную измену, передачу военных сведений разведке Украины и публичные призывы к подрыву Московского Кремля. Об этом сообщает пресс-служба Южного окружного военного суда.

Источник: Коммерсантъ

Установлено, что 26 февраля 2023 года подсудимый, находясь по месту жительства в Краснодаре, вступил в переписку с лицом, действовавшим в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Зубарев согласился на сотрудничество с ГУР МОУ в деятельности, направленной против безопасности России.

С этой целью он принял участие в конференции, где специалисты в области радиоэлектронной борьбы читали лекции о практике применения робототехнических средств, беспилотных воздушных судов и средств противодействия им в рамках СВО. Содержание лекций размещалось в ограниченном доступе для участников мероприятия.

Имея доступ к закрытому источнику с военными сведениями, Зубарев скопировал лекции и отправил их члену ГУР МОУ.

Кроме того, 7 мая 2023 года подсудимый разместил в открытом доступе видеоролик с призывом к подрыву Московского Кремля. 24 июня и 15 сентября 2023 года он оставил комментарии, содержавшие призывы к насильственным действиям в отношении лиц русской национальности.

В соответствии с приговором суда Зубареву назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.