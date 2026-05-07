Двое мужчин погибли при пожаре в частном доме в Ростове

В ночь на 7 мая в Ростове-на-Дону двое мужчин погибли при пожаре в частном доме. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
— Изначально поступила информация о гибели мужчины и женщины, но потом выяснилось, что скончались двое мужчин. Одному из них было 58 лет, личность второго выясняется. 87-летняя женщина не пострадала, — рассказали в экстренном ведомстве.
По информации МЧС, вызов на пожар поступил в около часа ночи. Тушение вели в Первомайском районе, на улице 12 Декабря, 33. В 4:05 горение ликвидировали на 100 кв. метрах. На месте работали 15 пожарных, было задействовано пять единиц техники.
