В Красноярске осудили 26 человек, вовлекавших женщин в занятие проституцией

В Красноярске осудили 26 участников преступного сообщества. Они вовлекали женщин в проституцию и применяли к ним насилие. Об этом рассказали в Объединенной пресс-службе судов края. С 2016 по 2019 год группа управляла «фирмами досуга», разделенными на структурные подразделения. В нее входили управляющие, диспетчеры, сутенеры, водители, финансовые специалисты и сотрудники «силовой поддержки». Женщин вербовали через ложную рекламу высокооплачиваемой работы. За нарушение дисциплины их избивали и штрафовали. Конкурентов устраняли с помощью нападений и уничтожения имущества. Потерпевшими по делу признали более 40 человек.