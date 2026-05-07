Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске осудили 26 человек, вовлекавших женщин в занятие проституцией

За организацию проституции и насилие к женщинам в Красноярске осудили 26 человек.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске осудили 26 участников преступного сообщества. Они вовлекали женщин в проституцию и применяли к ним насилие. Об этом рассказали в Объединенной пресс-службе судов края. С 2016 по 2019 год группа управляла «фирмами досуга», разделенными на структурные подразделения. В нее входили управляющие, диспетчеры, сутенеры, водители, финансовые специалисты и сотрудники «силовой поддержки». Женщин вербовали через ложную рекламу высокооплачиваемой работы. За нарушение дисциплины их избивали и штрафовали. Конкурентов устраняли с помощью нападений и уничтожения имущества. Потерпевшими по делу признали более 40 человек.

Лидеры группы получили 16 и 15 лет строгого режима. Части участникам дали от 5,5 до 8,5 лет, остальным — условные сроки.