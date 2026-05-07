ВСУ попытались через Латвию атаковать гражданские объекты в районе Петербурга

«Около 3 часов 20 минут мск средствами радиотехнической разведки 6-й гвардейской армии ВВС и ПВО Воздушно-космических сил России в воздушном пространстве Латвийской республики была обнаружена группа из шести БПЛА», — говорится в заявлении ведомства в «Макс».
Отмечается, что вскоре после этого отметки пяти из шести обнаруженных дронов пропали в районе города Резекне на востоке Латвии.
В этот же день силы противовоздушной обороны за четыре часа сбили 127 украинских дронов в небе над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Пермской, Рязанской, Смоленской и Тульской областями. Кроме того, БПЛА перехватили над Московским регионом, Адыгеей и Удмуртией.
