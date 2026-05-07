Лицей № 6 перевели на «дистанционку» после рухнувшего потолка в Волгограде

Прокуратура Ворошиловского района начала проверку после отслоения штукатурного покрытия потолка в коридоре волгоградского лицея № 6.
Происшествие случилось 7 мая, по словам учеников, грохот раздался такой, что слышен он был во всех классах, где в это время проходили уроки.
«В результате произошедшего никто не пострадал», — подчеркивают в прокуратуре Волгоградской области.
В настоящее время специалисты обследуют здание. Лицеистов перевели на дистанционное обучение.
