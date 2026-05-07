Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лицей № 6 перевели на «дистанционку» после рухнувшего потолка в Волгограде

Проверку после случившегося начала прокуратура, специалисты обследуют здание.

Прокуратура Ворошиловского района начала проверку после отслоения штукатурного покрытия потолка в коридоре волгоградского лицея № 6.

Происшествие случилось 7 мая, по словам учеников, грохот раздался такой, что слышен он был во всех классах, где в это время проходили уроки.

«В результате произошедшего никто не пострадал», — подчеркивают в прокуратуре Волгоградской области.

В настоящее время специалисты обследуют здание. Лицеистов перевели на дистанционное обучение.

Ранее «АиФ-Волгоград» рассказывал, как во время шторма стекла теплохода выбило волной.