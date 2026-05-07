В Пермском крае сняли режимы «Беспилотная опасность» и «Ковер»

Краевое Министерство территориальной безопасности сообщило о снятии в регионе режимов «Беспилотная опасность» и «Ковер» с 15:25 7 мая. Режимы «Беспилотная опасность» и «Ковер» в радиусе 50 км на территории Перми действовали с 09:40, «Ковер» в радиусе 50 км на территории Соликамска — с 11:00.