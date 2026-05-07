В Пермском крае сняли режимы «Беспилотная опасность» и «Ковер»

Краевое Министерство территориальной безопасности сообщило о снятии в регионе режимов «Беспилотная опасность» и «Ковер» с 15:25 7 мая. Режимы «Беспилотная опасность» и «Ковер» в радиусе 50 км на территории Перми действовали с 09:40, «Ковер» в радиусе 50 км на территории Соликамска — с 11:00.
В Перми беспилотники атаковали одно из промышленных предприятий, несколько из них были сбиты. Жертв и пострадавших нет.
Чуть позже еще один беспилотник врезался в многоквартирный жилой дом и административное здание. Среди жильцов дома жертв. В результате атаки по административному зданию пострадал мужчина, ему оказали медпомощь.
Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.Читать дальше