В Пермском крае сняли режим «Беспилотная опасность»

Министерство территориальной безопасности Пермского края сообщило об отмене режима беспилотной опасности 7 мая.
Напомним, во время атаки БПЛА попали в жилой многоквартирный дом в Перми, в административное здание в Пермском округе и на одно из промышленных предприятий в крае. Пострадал один человек. Мужчина находится в больнице.
На место выехали прокуроры и экстренные службы.
