Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывшая сотрудница краевого Минсоца не смогла оспорить увольнение за коррупцию

Суд изменил формулировку увольнения чиновницы.

Источник: Комсомольская правда

Пресс-служба Пермского краевого суда сообщила о решении судебной коллегии по гражданским делам в отношении бывшей сотрудницы краевого Министерства социального развития Натальи Плюсниной. Чиновница не смогла оспорить увольнение за коррупцию. Дело рассмотрели в апелляционном порядке.

Наталья Плюснина на посту заместителя руководителя краевого ведомства приобрела автомобиль Mercedes-Benz GLE 4MATIC. Его стоимость значительно превышала совокупный доход семьи чиновницы за три предыдущих года.

Законное происхождение потраченных на покупку денежных средств она подтвердить не смогла. После проверки экс-чиновница уволилась по собственному желанию. Ленинский районный суд Перми 11 февраля 2026 года изменил формулировку увольнения на «в связи с утратой доверия».

Пермский краевой суд оставил решение суда первой инстанции без изменений, жалобу — без удовлетворения.