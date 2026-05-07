Бывшая сотрудница краевого Минсоца не смогла оспорить увольнение за коррупцию

Законное происхождение потраченных на покупку денежных средств она подтвердить не смогла. После проверки экс-чиновница уволилась по собственному желанию. Ленинский районный суд Перми 11 февраля 2026 года изменил формулировку увольнения на «в связи с утратой доверия».